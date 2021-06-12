Татарский рэп, марийский панк-рок и варган: фестиваль этно-музыки «Таба» в Казани продлился больше четырёх часов

Несмотря на получасовую техническую задержку, все места были заранее заняты желающими окунутся в чувашскиий джаз, в татарскую и русскую музыку в современном исполнении.

Этно-рэп

Многих своим получасовым выступлением удивила марийская группа «У Ен» — они играли на волынке под сопровождение барабанов и музыкального инструмента пуч в виде трубы. На такие для многих неизвестные мотивы отдыхающие на набережной останавливались и пытались понять, на каком языке исполняют рэп музыканты. Но без подсказки понять было не просто.

Внимание на варган

Как звучит варган и насколько легко обучиться играть на нём, рассказал варганист-исполнитель Ильдар Гимадиев. До выступления на сцене он проводил мастер-класс по игре на варгане. Затем уже выступил для многочисленных зрителей, синтезируя звуки варгана с электронной музыкой. Кстати, как стало известно, Ильдар не только обучает игре на национальном инструменте, но и изготавливает их.

Ойме-душа

Под фольклор народов Северного Кавказа, который был представлен музыкальным коллективом группы «Ойме», гости с удовольствием покупали на этно-маркете эксклюзивные товары — одежду и украшения, изготовленные мастерами из Татарстана и других городов России.

Гости довольны

Ксения приезжает в Казань на летнее время — подзаработать: она продает квас. Про фестиваль узнала из многочисленных афиш в интернете. Больше всего ей понравилось выступление электро-фолк группы CLEVER. На сцене зажгли молодые вокалистки, лауреаты фестивалей и международных конкурсов, звучала этнические инструменты и электронная музыка, которая после каждого выступления сопровождалась аплодисментами гостей фестиваля.

«Я вот так вживую не слышала подобных выступлений, только в интернете. Оказывается, это интересно и ритмично, да и звучание тут качественное», — отметила слушательница фестиваля.

На языке молодежи

Более старшее поколение, кто решил также послушать татарскую музыку в современном исполнении или мордовскую экспериментальную музыку, старались запечатлеть исполнителей на мобильные телефоны. Однако не все пришедшие пенсионеры готовы были до конца слушать непривычно шумную с высокими басами этно-музыку. Так преклонного возраста мужчина Азат, приехавший из Самары, рассказал, что для него лучше прогулка по Кремлевской набережной. Но признался, что не пожалел, что послушал этно-музыку в современном исполнении.

С фестиваля на концерт

В завершении фестиваля многие гости пошли на основную площадку празднования Дня России - слушать выступления многочисленных музыкальных коллективов и многими любимого заслуженного артиста Татарстана Айдара Галимова. В завершении вечера в честь праздника выступили певцы Андрей Державин и Максим, которая, как известно, родом из столицы Татарстана.