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В Татарстане подорожали цены на морковь, картофель и лук

За неделю в республике поднялась стоимость на капусту, морковь, картофель, зеленый лук и яблоки.

Стало известно, какие продукты подорожали в Татарстане за прошедшую неделю. Данные приводятся на сайте ведомства.

Так, наибольший рост показала капуста, подорожав сразу на 12%, морковь – на 5,6%, картофель – на 2,5% и лук репчатый – 2,4%. На другие продукты рост цен за прошедшую неделю составил менее 1%.

При этом на прилавках видны и приятные изменения. За неделю подешевели яблоки, сметана, мука пшеничная, яйца куриные, творог, молоко, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, баранина и куры. 

КВ
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