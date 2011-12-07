В Татарстане подорожали цены на морковь, картофель и лук

Стало известно, какие продукты подорожали в Татарстане за прошедшую неделю. Данные приводятся на сайте ведомства.

Так, наибольший рост показала капуста, подорожав сразу на 12%, морковь – на 5,6%, картофель – на 2,5% и лук репчатый – 2,4%. На другие продукты рост цен за прошедшую неделю составил менее 1%.

При этом на прилавках видны и приятные изменения. За неделю подешевели яблоки, сметана, мука пшеничная, яйца куриные, творог, молоко, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, баранина и куры.