Акции рухнули на фоне взлета в космос: Virgin Galactic терпит потери

Акции Virgin Galactic упали на 17,3% из-за поспешных действий компании. Таким мнением с корреспондентом «Казанских ведомостей» поделился аналитик «ФИНАМ» Алексей Чичикин.

«Лучше всего работать на рынке, когда у нас есть синтез „фундаментала“ и „техники“, то есть присутствуют здравые сигналы и от одного, и от другого анализа. Тогда шансов на успех гораздо больше. А тут еще сама компания подоспела, решив разместить акции на сумму $500 млн на [бирже] S& P 500, что привело к логичной распродаже — бумаги Virgin Galactic на закрытии рухнули на 17,3%.», — сказал Чичикин.

Напомним, в воскресенье космолет Virgin Galactic с 71-летним миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту вернулся на Землю после старта с космодрома в Нью-Мексико. Корабль-носитель совершил горизонтальный взлет и поднялся на высоту 15 километров. Затем ракетоплан Unity отсоединился от базового корабля, чтобы подняться на высоту в 80 километров. Это стало первым туристическим полетом в космос.

Многие предрекая успех полета, стали закупать акции компании, но ценные бумаги на торгах в США повели себя не так, как от них ожидали. В целом на карте рынка США видно, что американцы закрылись позитивно, бумаги вверх подталкивала Tesla — рост более 4%, отметил эксперт.