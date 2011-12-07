Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Акции рухнули на фоне взлета в космос: Virgin Galactic терпит потери

Ценные бумаги компании рухнули более чем на 17%.

Акции Virgin Galactic упали на 17,3% из-за поспешных действий компании. Таким мнением с корреспондентом «Казанских ведомостей» поделился аналитик «ФИНАМ» Алексей Чичикин. 

«Лучше всего работать на рынке, когда у нас есть синтез „фундаментала“ и „техники“, то есть присутствуют здравые сигналы и от одного, и от другого анализа. Тогда шансов на успех гораздо больше. А тут еще сама компания подоспела, решив разместить акции на сумму $500 млн на [бирже] S& P 500, что привело к логичной распродаже — бумаги Virgin Galactic на закрытии рухнули на 17,3%.», — сказал Чичикин. 

Напомним, в воскресенье космолет Virgin Galactic с 71-летним миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту вернулся на Землю после старта с космодрома в Нью-Мексико. Корабль-носитель совершил горизонтальный взлет и поднялся на высоту 15 километров. Затем ракетоплан Unity отсоединился от базового корабля, чтобы подняться на высоту в 80 километров. Это стало первым туристическим полетом в космос. 

Многие предрекая успех полета, стали закупать акции компании, но ценные бумаги на торгах в США повели себя не так, как от них ожидали. В целом на карте рынка США видно, что американцы закрылись позитивно, бумаги вверх подталкивала Tesla — рост более 4%, отметил эксперт.

КВ
Лента новостей