За знаниями в лес: в Горкинско-Ометьевском лесу открыт набор во вторую смену детского эко-лагеря

Понедельник: лекция — как собирать мусор

В этот день на территории общественного пространства пройдут лекции о том, как правильно сортировать мусор. Кроме того, будет проведена игра о целях устойчивого развития, от Академии молодежной дипломатии.

Вторник: лекция — как ориентироваться в лесу

На второй день лагеря от поисково-спасательного отряда ОРСО будет проведено теоретическое-практическое занятие о том, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в лесу. В этот же день пройдет лекция от директора Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимура Камалетдинова о том, как уметь правильно ориентироваться в лесу и ходить в походы.

Среда: экскурсия и экопроекты

В среду гостей лагеря ждет лекция про всемирные детские экологические проекты. Также состоится экскурсия по интерактивной экспозиции «Казань — город без отходов».

Четверг: лекция о посадке растений

В четверг для учеников планируется провести лекцию от молодежного экологического движения «Будет чисто» и специалистов Центра реабилитации диких животных «Полнолуние». Также дети будут высаживать растения.

Пятница: лекция об уборке и квиз

В последний день лагеря для ребят будет организована лекция от общественного движения «Чистые игры», которое занимается уборкой территории с помощью игры. Дети также поучаствуют в квизе по всем пройденным темам и получат сертификаты об участии в смене.

Участники смены могут стать дети от 8 до 13 лет. Для этого надо заполнить заявку и прикрепить минутное видео с ответом на вопрос «Что для тебя экология?» Заявки на участие принимаются до 18:00 15 июля.