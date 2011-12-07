Иннополис на деньги «Финико»? За что «щемят» экс-министра связи России

Крах «Финико» — не угроза для Иннополиса

Экс-министра связи России, а ныне инвестора и главного застройщика Иннополиса Николая Никифорова обвиняют в тесной дружбе с одним из создателей финансовой организации «Финико». По мнению руководства «Финико, это система, автоматически генерирущая прибыль. По мнению Центробанка, сомнительная организация.

Вкладчикам обещали возможность «пассивного» дохода с приумножением вложенных средств до 25% в месяц. Но в декабре прошлого года в офисах компании прошли обыски, а на ее руководителей по требованию прокуратуры Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Организация финансовой пирамиды». Сейчас, когда один из ее создателей Кирилл Доронин пакует вещи в Турцию, другой все еще является учредителем «З-Сити», которая как твердят телеграм-каналы, должна была привлечь 70 млрд рублей на застройку Иннополиса.

Но как уверяет Никифоров, раздутые местными СМИ и телеграм-каналами новости о его причастности к финансовой пирамиде ничто иное как фейк-ньюс. На самом деле, как рассказал сам Никифоров корреспонденту «Казанских ведомостей», он не имеет никакого отношения к компании «З-Сити Техно». Более того, эта фирма никогда не занималась строительством объектов в Иннополисе. Поэтому никакие трудности и перипетии «Финико» никак не скажутся на планах некогда самого молодого министра России на застройку самого молодого города РФ.

«Никакого отношения эта ситуация [c „Финико"] к реализации проектов в Иннополисе не имеет. Проекты в Иннополисе реализуют компании «Иннополис-2023» и «Иннополис-2024». Так что, это ошибочная информация. Компания «З-Сити-Техно» не реализует проекты в Иннополисе. Информация о том, что эта компания привлекала для них инвестиции не соответствует действительности», — сказал в беседе с корреспондентом „Казанских ведомостей“ Николай Никифоров.

«Фейк-ньюс и выдумки журналистов»

Чем именно занимается компания «З-Сити Техно» Никифоров точно не знает. «Она ведет какую-то технико-внедренческую деятельность. „З-Сити-Техно“ — одна из дочерних компаний, я к ней отношения не имею», — отметил Никифоров.

Как заверил собеседник издания, все проекты, которые реализуются в Иннополисе под его руководством, будут сданы в срок. А все истории про его связь с «Финико» просто «выдумка журналистов», подытожил Никифоров. К подобной дезинформации он относится вполне спокойно — за 12 лет на госслужбе он уже привык к фейкам и информационным атакам.

Сегодняшние нападки на Никифорова — не информационная атака, а просто стечение обстоятельств, считает блогер, автор телеграм-канала Альберт Бикбов. По его мнению, на интерес к Никифорову и его связям с «Финико» повлияли крах финансовой пирамиды Antares и падение внутренней валюты «Финико», в результате которого средства вкладчиков обнулились почти на 90%. Теперь СМИ и телеграм-каналы, удовлетворяя настроениям общественности, начали обсуждать все, что связано с финансовой пирамидой.

На самом деле все совместные проекты Никифорова и Эдварда Сабирова могут трактоваться просто как соглашения о намерениях, а не нечто настоящее и стоящее.

И хоть Бикбов признал, что подобные истории бросают тень на бывшего министра связи России, все-таки говорить о том, что он связан с пирамидой — глупо.

«Вряд ли он бы стал серьезно в это вкладываться. Я не думаю, что выведенные средства клиентов „Финико“ ушли в Иннополис на строительство объектов недвижимости, это абсурд. Скорее всего все эти средства будут выведены за рубеж и оффшоры самими создателями пирамиды», — отметил Бикбов.

Связи экс-министра связи ведут к «Финико»

Что касается самого экс-министра связи, то он сейчас как свободный человек вправе выбирать себе в партнеры кого угодно и не отчитываться за это перед общественностью. «То, что среди его партнеров есть представители финансовых пирамид, еще не значит, что он с ними связан. Нельзя грести всех под одну гребенку», — подытожил блогер.

Напомним, что, согласно системе электронного документооборота «Сбис», управляющей компанией «З-Сити Техно» является фирма «З-Сити», гендиректором которой является Никифоров. Всего фирмой владеют три человека: сам экс-министр связи, один из создателей «Финико» Эдвард Сабиров, а также Азат Тухватуллин. Каждому из них принадлежит 33% компании. По данным «Сбис», именно они являются возможными бенефициарами «З-Сити Техно».