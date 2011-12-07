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Казань вошла в топ-3 самых популярных некурортных городов среди россиян

Посуточная аренда жилья в столице Татарстана выросла на 10% по сравнению с прошлым годом.

Казань попала в тройку самых популярных некурортных городов России в 2021 году. Такие результаты содержатся в исследовании онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру».

«Самым популярным некурортным городом для поездок у россиян этим летом также стал Санкт-Петербург, на втором месте — Москва, на третьем — Казань», — цитирует ТАСС гендиректора российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру» Юрия Кузнецова. 

По его словам, спрос на посуточную аренду жилья в Санкт-Петербурге рос всю весну и достиг пика 11 июня, когда стартовал Чемпионат Европы. В этот день было подано рекордное число заявок на бронирование жилья. После завершения спортивного мероприятия спрос сократился, но все равно остается на высоком уровне. Это объясняется тем, что в Северной столице менее жесткие ковид-ограничения, чем в Москве. Кроме того, многие выбирают именно посуточное жилье, так как в квартирах меньше контактов, чем в отелях.

Столица Татарстана также вошла в десятку по средней стоимости посуточной аренды жилья, расположившись на четвертом месте. Сутки проживания в Казани обойдутся туристу в среднем 2 740 рублей, что на 10% больше чем в прошлом году. 

Самыми высокими оказались цены в Санкт-Петербурге 3 070 рублей в среднем за сутки и Москве — 2 970 рублей за сутки. Замыкает тройку лидеров по дороговизне посуточной аренды жилья Калининград, где в сейчас этот показатель, как и в столице РТ, составляет 2 740 рублей.

КВ
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