Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства «Фирмы Саман»

Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело в отношении руководства «Фирмы Саман», которая скрыла около полумиллиона налогов. Об этом сообщает сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении руководства ООО „Фирма Саман“ возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По версии следствия в период с 2016 по 2019 год руководство вносила в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами, уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 479 млн. рублей.

Проводятся следственные действия.