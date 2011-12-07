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В Казани почти 500 водителей, лишенных прав, не сдали водительское удостоверение

В Госавтоинспекции считают, что водители умышленно «забывают» сдать права после решения суда.

В Казани 526 водителей лишены права управления транспортным средством, из них 473 – по различным причинам после суда так и не сдали водительские удостоверения, сообщает Госавтоинспекция Казани.

По мнению правоохранителей, одни водители не знают о такой обязанности, другие поступают так сознательно и продолжают ездить. Третья категория водителей считает, что такой поступок останется безнаказанным.

Однако, как напоминает Госавтоинспекция, водитель, после соответствующего решения суда, должен сдать права в течение трех дней, либо обратиться с заявлением об утере водительского удостоверения. Только после этого обращения начинает отчитываться срок лишения права управления авто. Уклонистов ждет увеличение периода лишения права управления.

КВ
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