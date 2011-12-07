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В Татарстане 12 выпускников не смогли преодолеть минимальный порог по баллам ЕГЭ

В числе прочих предметов школьники не смогли справиться с экзаменами по химии, биологии и обществознанию.

В Татарстане 12 выпускников не смогли преодолеть минимальный порог по баллам на Едином госэкзамене. Об этом на брифинге в Доме правительства рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

По его словам, наибольшее количество учеников не смогли набрать нужный балл по обществознанию, химии и биологии.

«Пересдать или улучшить свой результат по экзамену ученики могут лишь в 2022 году», — отметил Хадиуллин.

Министр добавил, что 4 учеников допустили к пересдаче по русскому языку, потому что этот предмет входит в список обязательных. 

КВ
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