В Татарстане 12 выпускников не смогли преодолеть минимальный порог по баллам ЕГЭ

В Татарстане 12 выпускников не смогли преодолеть минимальный порог по баллам на Едином госэкзамене. Об этом на брифинге в Доме правительства рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

По его словам, наибольшее количество учеников не смогли набрать нужный балл по обществознанию, химии и биологии.

«Пересдать или улучшить свой результат по экзамену ученики могут лишь в 2022 году», — отметил Хадиуллин.

Министр добавил, что 4 учеников допустили к пересдаче по русскому языку, потому что этот предмет входит в список обязательных.