В здании бывшего ночного клуба в Челнах заработает магазин

В Челнах в здании бывшего ночного клуба «Батыр», где когда-то отдыхала вся молодежь Татарстана, заработает магазин. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Ранее в здании общей площадью 3 600 кв. м. были расположены два ресторана, банкетный зал, танцпол со сценой и VIP-ложами. Весной 2018-го владелец объекта — предприниматель Денис Нитенко выставил здание клуба со всем оборудованием на продажу. Одна часть на сегодняшний момент уже сдается под торговые помещения.

По словам Нитенко, несмотря на продолжение свой деятельности, ночной клуб не приносит дохода как раньше. Отчасти это связано и с действующими ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

Сейчас «Батыр» реконструируют под торговую точку.