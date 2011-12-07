Жители Татарстана выбрали топ-200 дворов для благоустройства по президентской программе

В Татарстане завершилось голосование за выбор 200 придомовых территорий республики для приоритетного благоустройства в 2022 году по Президентской программе «Наш двор». Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе Фонда «Института развития городов РТ».

«Топ-200 дворов были выбраны по процентному соотношению проголосовавших людей к проживающим во дворах. В механике подсчета также учитывался коэффициент количества дворов на 2022–2024 годы по районам республики», — говорится в сообщении.

В список для приоритетного благоустройства в следующем году вошли 65 дворов Казани, по 18 дворов в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, в Нижнекамском районе — 15 дворов и по 9 дворов в Альметьевском и Чистопольском районах Татарстана. Кроме этого, в перечень также войдут один двор в Дрожжановском, три в Камско-Устьинском и два в Ютазинском районах. В этих муниципальных образованиях в 2022 году завершается благоустройство по программе «Наш двор».

При этом самыми активными в голосовании были жители Казани — 35 тыс. голосов, Набережных Челнов — 11 тыс. голосов, а также Альметьевского и Нижнекамского районов, где проголосовали 7,5 и 6,5 тыс. человек соответственно.

Жители также заполняли анкету по выбранному двору, которая состояла из 9 вопросов — горожане рассказывали о существующих проблемах и делились идеями о том, что необходимо создать во дворе в первую очередь. Команда проектировщиков учтет результаты опроса при проектировании схем благоустройства, которое начнется в ближайшие месяцы.

Для выбранных топ-200 дворов опробуют новую практику проектирования придомовых территорий. Во дворах-победителях проведут интерактивную презентацию программы и изучат потребности жителей: им предложат сформировать карту пожеланий, нанести разметку зон благоустройства прямо во дворе.

Помимо этого, особое внимание будет уделено общению с жителями. Для них проведут лекции по безопасности, озеленению, объединению в дворовые сообщества и организации совместных мероприятий. Далее эти практики масштабируют на все дворы, вошедшие в программу «Наш двор».

На голосование было вынесено 4758 дворов, вошедших в программу «Наш двор» на 2022–2024 годы. В этом году механика выбора дворовых территорий для третьего года программы изменилась. Жители республики участвовали в ней напрямую: сами определили топ-200 дворов, которые благоустроят в следующем году.

Всего в голосовании приняло участие 170 тыс. человек, из них 92 тысячи оставили свои голоса за дворы, которые нужно благоустроить в первую очередь в 2022 году. Приоритетный список из двухсот дворов уже опубликован на сайте в разделе «Документы».

Напомним, программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент РТ Рустам Минниханов. Планируется, что за 5 лет в Татарстане будут благоустроены 6923 двора. Общий бюджет программы в этом году, как и в прошлом, составляет 8 млрд рублей.