Кондратьев: Всех членов ЦИК и УИК в РТ застрахуют перед осенними выборами на 500 тыс. рублей

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил, что всех членов ЦИК и УИК в Татарстане застрахуют перед осенними выборами на 500 тыс. рублей.

Глава Центризбиркома республики сказал, что страхования в размере 500 тысяч рублей производились и во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Тогда, страховые выплаты, по его словам, выплачивались даже если кто-то из сотрудников просто заболел ОРВИ.

Сейчас же, по окончанию предстоящих выборов осенью, будут четко отслеживаться все обращения, больничные листы и выплаты. «Это прекрасная моральная и социальная поддержка для всех, кто работает в избирательных комиссиях», – заключил Кондратьев.