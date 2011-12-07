Минниханов примет участие в открытии бассейна в Высокогорском районе

Рустам Минниханов отправился в Высокогорский район с рабочей поездкой, в рамках которой он примет участие в открытии плавательного бассейна и осмотрит строящийся детский сад, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Плавательный бассейн является первым подобным объектом в районе. Вместительность сооружения составляет более 500 человек. Для детей предусмотрен детский бассейн. Также организована доступная среда для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Строящийся детский сад находится на стадии завершения. Учреждение рассчитано на 340 мест и сможет принимать детей с нарушениями речи, слуха, ДЦП и расстройствами аутистического спектра. В конце августа планируется сдача объекта.