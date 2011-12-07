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Минниханов встретился с аграриями Высокогорского района

Главе республики показали технические разработки предприятия, а также технику, работающую без непосредственного участия человека.

В рамках рабочей поездки в Высокогорский район Президент РТ Рустам Минниханов встретился с трудовым коллективом ООО «Казаньсельмаш». Об этом передает пресс-служба Президента РТ.

Главе республики показали технические разработки предприятия, а также технику, работающую без непосредственного участия человека. Сейчас «Казаньсельмаш» поставляет технику на отечественный и зарубежный рынки, что позволяет аграриям улучшить качество обработки полей.

Минниханов в беседе с сотрудниками предприятия отметил, что видно, какой огромный ежедневный труд стоит за всеми высокими показателями Татарстана. А также вспомнил, как в девяностых сам был главой Высокогорского района, а потому хорошо знаком с трудовыми коллективами и с потенциалом развития района. 

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