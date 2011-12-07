Главе РТ Рустаму Минниханову презентовали идею беспилотного движения в казанском метро. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Возможность беспилотного режима работы в метро столицы РТ Минниханову представил управляющий директор АО «Трансмашхолдинг» Андрей Романчиков. Он рассказал, что управление поездами будет осуществляться по радиоканалу, а само решение может поспособствовать развитию малолюдных энергоэффективных технологий, и ориентировано на пассажира.

В ответ на презентацию глава республики отметил, что идея является привлекательной, поскольку автоматизация процессов обеспечивает более надежную работу.

Так, одобрив перевод Казанского метрополитена на беспилотную систему, Президент РТ поручил создать рабочую группу для более детального изучения вопроса.