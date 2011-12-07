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Нижнекамский предприниматель пошутил над своими подписчиками

Рамис Зиганшин выложил фотографию, на которой его 6-летний сын кормит жирафа в вольере, и сообщил о том, что за это семья заплатила штраф 10 тыс. рублей.

Нижнекамского предпринимателя Рамиса Зиганшина оштрафовали на 10 тыс. рублей за то, что его 6-летний сын залез в вольер с жирафом и стал его кормить. Об этом молодой человек написал на своей странице в Instagram.

«О его храбрости будут писать легенды, а пока выписали штраф 10.000, а с #суперпапанк провели жёсткий и неприятный разговор про плохого папу», — написал блогер.

Позже предприниматель сообщил, что пост о штрафе был шуткой, а зайти в вольер к жирафу может любой желающий за 5 тыс. рублей.

Напомним, предприниматель из Нижнекамска Рамис Зиганшин прославился после того, как его дети выложили в квартире ковер из денег.

На данный момент семья находится на отдыхе в Крыму. 

КВ
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