Школьный шопинг: что и где купить к новому учебному году

Корреспондент «КВ» попросилась в помощники к маме двух школьников - 10-летней Самиры и 7-летнего Артура.

Ляйсан в этом году предстоит покупать все необходимое в школу в двойном размере. Сын идет в первый класс и теперь в семье будет два школьника. Дело непростое, и вопрос даже не в деньгах. Совершить школьный шопинг с одним-то ребенком - занятие не для слабонервных, а тут двое, да еще разнополые... Я была морально готова к детским капризам и стенаниям, толкотне на рынке, но шопинг мы начали... не выходя из дома, - у монитора компьютера.

- Еще до пандемии я иногда покупала вещи детям, заказывая их в интернет-магазинах, - объясняет Ляйсан. - А когда все магазины закрылись, заказы по интернету стали единственным способом купить необходимое для семьи.

Как проводит виртуальный шопинг Ляйсан? Дочь и сын по очереди сидят с мамой на сайте популярного сетевого магазина и выбирают необходимые вещи по школьному списку. Надо заметить, что выбор у интернет-магазинов гораздо богаче, чем на рынках, да и качество получше. К тому же можно неплохо сэкономить на скидках.

Детям тоже хорошо. В домашних комфортных условиях они выбрали то, что им понравилось, по своим размерам.

Итак, корзина школьной одежды для Самиры: сарафан - 800 рублей, блузка белая - 500 рублей, блузка голубая - 600 рублей, водолазка белая - 1300 рублей, брюки - 2000 рублей, джемпер - 1400 рублей, туфли (на обуви не экономят!) - 2200 рублей, кроссовки - 1000 рублей, чешки - 400 рублей, футболка - 500 рублей, шорты - 800 рублей. В этом году Самира отказалась от рюкзака в пользу молодежной сумки за 1,5 тысячи рублей. Итого - 13200 рублей.

Покупки для Артура: брючный комплект (брюки и жилет) - 2700, рубашка белая - 800 рублей, 2 рубашки голубые - по 400 рублей, брюки - 800 рублей, трикотажный жилет - 500 рублей, туфли - 2400 рублей, кеды - 400 рублей, кроссовки - 900 рублей, футболка - 400 рублей, шорты - 400 рублей, рюкзак - 3100 рублей. Итого - 12400 рублей.

И это только одежда, обувь и сумки. На канцелярские товары Ляйсан отложила каждому ребенку по 3 тысячи рублей. На начало учебы женщина планирует приобрести минимум, а потом будет покупать по мере необходимости. Этот подход позволяет сэкономить, потому что после 1 сентября тетрадки, карандаши и прочее дешевеет. В общем на одежду и канцелярию для двоих детей Ляйсан потратит 31600 рублей.

Понятно, что эта сумма примерная. Потребуется еще куча мелочовки, которая потянет за собой немалые траты. Самое главное - с основными покупками семья все же определилась. Ляйсан оформила, оплатила заказ и через два дня сходила в торговый центр, чтобы забрать вещи.

Что интересно, некоторые продавцы на рынке не отстают от современных реалий и часть торговли переводят в интернет-пространство - в соцсети, особенно популярен Инстаграм. Вопрос как никогда актуален - в городе по-прежнему ежедневно регистрируются новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. И хотя торговые центры Казани открыты для посетителей, покупки в интернете помогают избежать посещения с детьми общественных мест, а значит, уменьшить риски заражения.