В Казани открылась фотовыставка к 30-летию «Татар-информа»

Сегодня в ТЦ Мега открылась посвященная 30-летию информационного агентства «Татар-информ» фотовыставка «Это наша с тобой история…». На ней представлены фотографии 1980–1990-х годов.

Как отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, подобная выставка уже открывалась этим летом в казанском парке Горького. По его словам, фотографии дают возможность вспомнить, как развивался Татарстан. Поэтому фотолетопись из 22 работ представили и вниманию посетителей «Меги».

По словам гендиректора АО «Татмедиа» и ИА «Татар-информ» Шамиля Садыкова, «фоторабота – самое главное, интересное и сложное в журналистике. Эта выставка – экскурсия в прошлое и возможность донести до людей интересную информацию».

Сам создатель серии фотографий Рамиль Гали отметил, что его работы прошли длинный путь, что «все по-честному, все показано, как и было, нет грязи». Снимки были сделаны им будучи молодым журналистом. На них он запечатлел время перестройки, включая борьбу за суверенитет и свободу вероисповедания и экономические потрясения.

Сообщается, что в скором времени число представленных работ увеличится. Экспозиция будет открыта до 10 сентября, посетить ее можно совершенно бесплатно.