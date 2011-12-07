Вспоминают ветераны МВД: возвращение с того света

В конце февраля 2001 года в одном из поселков под Казанью в дом местной жительницы постучали нежданные гостьи. Знала бы тогда Клавдия Михайловна (все фамилии и имена изменены. — Р.М.), что открывает дверь своей погибели!

На пороге стояли две молодые женщины. Объяснив пенсионерке, что они торговки с базара и очень замерзли, попросились погреться чашкой чая. Пенсионерка не могла и предположить, что эти особы — воровки Екатерина Никифорова и Светлана Жихарева, уже не раз отсидевшие сроки за кражи.

Едва Клавдия Михайловна отступила в сторону, пропуская женщин в дом, как вслед за ними тараном влетел молодой мужчина. Это был напарник воровок Дмитрий Шаламов, судимый за разбой. Зайдя в дом, он начал грубо хозяйничать, открыл на кухне холодильник и принялся вытаскивать из него продукты.

— Эй, ты что творишь… — возмутилась было Клавдия Михайловна, но не успела договорить, как ее повалила на пол одна из женщин. Втроем незваные гости избили женщину, забрали из дома все, что имело мало-мальскую ценность, не побрезговали даже мешочком семечек подсолнуха.

Хозяйку троица решила убить. Не остановили преступников ни слезы, ни мольбы пенсионерки. Ее связали, и Никифорова всадила в спину несчастной большой нож. Обычно таким разделывают мясо. Удар был такой силы, что ручка ножа обломилась, а клинок остался в теле жертвы.

Это невероятно, но после такого чудовищного удара пенсионерка не умерла и не потеряла сознание. Услышав ее стон, Шаламов одним движением перерезал хозяйке дома горло. Но и после этого Клавдия Михайловна осталась жива. Она из последних сил старалась не дышать, притворилась мертвой. Но, уходя, преступники подстраховались, и каждый из них по нескольку раз ударил женщину уже другим ножом. Они нанесли ей 11 ударов!

И лишь удостоверившись, что жертва не дышит, выключили свет, отопление и вышли, закрыв входную дверь на замок. По сути пенсионерка должна была погибнуть, замерзнув насмерть. Зимой дом выстудился довольно быстро.

Двое суток Клавдия Михайловна боролась за жизнь. Превозмогая чудовищную боль, жажду, пыталась освободиться от пут. Как раз в это время троица вернулась к дому за спрятанным в сарае награбленным добром. Заглянув в окно, они увидели пенсионерку на том же месте, в таком же положении, как они ее оставили. И это обстоятельство спасло жизнь Клавдии Михайловны.

Помощь от соседей пришла на третьи сутки. Кричать женщина не могла, только сипела. Из последних сил она доползла до окна. И ее увидели! Едва придя в себя в больнице, Клавдия Михайловна подробно описала разбойников. Вскоре их задержали. Пенсионерка всех уверенно опознала. Верховный суд Татарстана приговорил их к лишению свободы от 5 до 10 лет.

Клавдия Михайловна, перенеся несколько операций, встала на ноги.

— За долгие годы работы в милиции довелось столкнуться со многими неприглядными человеческими проявлениями, — признается Анна Петровна. — Но с такой жестокостью ни до, ни после не пришлось встретиться.

Справка

Анна Борисова родилась в 1952 году. В органы внутренних дел пришла служить в 1974 году в должности инспектора детской комнаты милиции Зеленодольского ГРОВД. Работала следователем, старшим следователем Зеленодольского ГРОВД. На пенсию вышла в 2006 году с должности начальника Нижневязовского отделения милиции Зеленодольского УВД.