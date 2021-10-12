10-12 ноября 2021 года в Москве состоится осенняя сессия форума Международный день импорта и экспорта

Задачей выставки - форума является содействие российским экспортерам, развитие торговых отношений, поиск партнеров, оказание помощи в локализации партнеров в России и за рубежом, создание и развития новых контактных полей между предпринимателями. В рамках форума будут рассмотрены рабочие вопросы и рабочие инструменты для успешной работы экспортеров, импортеров, сервисных компаний, много прикладного контента и обмена опытом.

Проект программы форума размещен на официальном сайте форума www.importexport.group.

Организаторы, соорганизаторы, партнеры и участники форума - российские и зарубежные общественные организации, органы исполнительной и законодательной власти, экспортеры, импортеры, сервисные компании.

Ссылка на сайт форума: https://importexport.group/