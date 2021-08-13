«ЕГЭ умалил доверие к Его Величеству Учителю»: в Татарстане решили искать новые вызовы в образовании

Деловое пространство «100% Татарстан» становится уже ежегодным событие в жизни республики. Это еще одно «детище» главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, которым она безусловно гордится. Форум запустили в прошлом году в эпоху пандемии, тогда к его участию привлекли всевозможные министерства республики.

В прошлом же году для анонса форума в пресс-центре «Татар-информ» собрались все главы республиканских министерств и рассказали, что ждет зрителей и участников мероприятия. Запустили тогда деловое пространство на День республики.

В этом же году в программу мероприятия решили не включать все ведомства, а ограничились лишь Министерством образования.

«Мы с ностальгией вспоминает советский период, когда учитель имел огромный авторитет»

В этом году гостей пленарной дискуссии собрали в стенах обновленного здания Национальной библиотеки, реконструкцией которой занималась помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Не секрет, что между Фишман и Минуллиной натянутые отношения, а в одном из интервью Наталия Львовна задавалась вопросом: за что же ее «невзлюбила» глава АИР РТ. Улажена ли ситуация — остается загадкой, как и причина того, почему «пленарку» онлайн-форума решили проводить в НКЦ.

Стоит отметить, что в прошлом году мероприятие закрывал Президент республики Рустам Минниханов, в этот раз же на главную дискуссию приехал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Перед началом пленарной сессии Мухаметшин отметил, что Татарстан всегда был лидером в подготовке молодых кадров. В республике создаются все условия для обучения специалистов в разных областях.

«Я уверенно могу сказать, что Татарстан в числе лидеров по положительным изменениям в части подготовки молодых специалистов для экономики, социальной сферы, для цифровизации всех сторон нашей жизни. Для этого создаются необходимые условия. В министерстве экономики, в министерстве образования, в ведомствах, по предложению нашего Президента Рустама Минниханова мы активно занимаемся этими вопросами», — сказал Мухаметшин.

По его словам, форум «100% Татарстан» стал площадкой для обсуждения важных и актуальных вопросов. В условиях постоянной модернизации экономики и развития общества вопросы подготовки кадров являются приоритетными не только для регионов, но и для всей России в целом.

Также перед началом на пресс-подходе должна была выступить и Минуллина, но гости не уложились по времени и было принято решение, что итоги дискуссии Талия Ильгизовна подведет после завершения «пленарки», именно ее и открыл Мухаметшин.

«Я хочу сказать, что Татарстан, как и многие российские регионы, имеет хорошую базу в образовательной системе в виде школ и дошкольных учреждений, техникумов и вузов. К этому добавляются новые требования в условиях цифровизации, мы контактируем с различными ведомствами, Сколково, создали у себя Иннополис, где мы готовим востребованных специалистов. Это залог того, что мы смотрим в завтрашний день. <…> Сегодня, как никогда стоят остро вопросы подготовки самих педагогических кадров в новых условиях и новыми требованиями, жизнь диктует чтобы мы серьезно занимались этой подготовкой», — отметил спикер Госсовета.

Мухаметшин подчеркнул, что люди с ностальгией вспоминают советский период, когда учитель имел огромный авторитет в обществе. Учителя тогда давали не только хорошее образование, но и занимались воспитанием.

«Мы считаем, что эти вопросы для нас не праздные, мы тоже вкладываем силы и средства для того, чтобы педагоги всех уровней были признаны обществом на всех уровнях. Меня как человека, который следит за учебными процессами общества, волнует то, что введение методов оценки знаний через Единый государственный экзамен несколько умалили доверие к Его Величеству Учителю. Может быть, это перенято с запада. Нас беспокоит и то, что учебные программы часто меняются, сегодняшняя программа в школах до конца не дают возможность ученикам получить тот объем знаний, который позволил бы ему конкурентно поступать в выбранные вузы. Это бесконечное репетиторство, дополнительные расходы родителей, все это волнует наших людей. Школа должна иметь такую программу, по которой ученик должен получить все необходимые знания», — заметил Фарид Мухаметшин.

«85% нынешних абитуриентов сумеют завершить обучение»

Как и обещалось, итоги заседания подвели Талия Минуллина вместе с ректором КФУ Ильшат Гафуровым.

«Понимаете, жизнь выставляет все новые и новые требования. Никто же не думал, что пандемия на два года растянется, мы все думали — 3-4 недели, 3-4 месяца, полгода. Ну вот этот год закончится — и все начнется как обычно. Жизнь всегда выставляет новые требования, мы к этим вещам должны успевать адаптироваться сами и, соответственно, адаптировать наши образовательные проекты. Когда я учился, мы все хотели стать физиками, ядерщиками. Я поэтому на физфак и пошел», — рассказывал ректор.

Гафуров похвалился тем, что КФУ внедрил порядка 3 тысяч новых современных технологий.

«Мы сегодня можем с уверенностью, наверное, процентов 80-85 сказать, кто из наших абитуриентов, которые сегодня пришли в наш университет, сумеет при тех существующих требованиях завершить обучение и получить диплом нашего университета. У нас огромное количество отчислений в институте фундаментальной медицины и биологии, поскольку мы не просто врачей готовим, а готовим врачей-ученых. Но и есть специфика — это так называемый целевой набор, „целевики“. Понятно, что у них барьер входа, конечно, чуть ниже, чем у обычных студентов на условиях жесткой конкуренции. И я не думаю, что все сумеют освоить эти технологии. Поэтому нам нужно иметь подтягивающие или адаптирующие проекты программ. Они, конечно же, невозможны без использования новых технологий», — поделился Гафуров.

Спикер подчеркнул, что преподаватель не может индивидуально работать с 47 тысячами студентов одновременно. Поэтому эти технологии сегодня нужны.

«Мои две зарплаты как час твоего выступления»

Отвечая на вопрос, почему в этом году на форуме было решено сконцентрироваться только на образовании, а не затронуть все сферы, глава АИР призналась, что прошлогодний форум показал необходимость изменить формат.

«Мы уже как коммуникационная платформа для населения начали работать. И это тоже очень здорово. То есть мы говорим, что это проект сам сто процентов Татарстан. В том году мы его сделали 21 направление. Но это, правда, очень много: 12 дней в онлайн-формате — это и тяжело смотреть, это и тяжело организовывать. Очень сложно 646 видео делать было в прошлом году. Поэтому мы на отраслевой принцип перешли», — сказала Минуллина.

Она отметила, что все вопросы в образовании обсудить невозможно, но тем не менее была проделана огромная работа за эти дни.

«Мы рассказали о том, что Татарстан сегодня может быть примером для других российских регионов и сами услышали обратную связь от коллег из других регионов. Это 42 субъекта России сегодня принимает участие. Это и педагоги, и воспитатели, и учителя. Они тоже делятся своими методиками разными для дошкольного обучения, для среднего образования. Это, конечно, обмен мнениями. Поэтому эта коммуникационная платформа и для родителей полезна, и для самих школьников и студентов, потому что обсуждались там именно вопросы системы образования и то, как ее грамотно усовершенствовать. А для детей в этом году были организованы конкурсы, призы, розыгрыши, чтобы они немножко свою активность проявили. Больше для воспитателей, и учителей, и всех, кто сопряжен именно со сферой образования. На следующий год, наверное, выберем какую-то другую уже тему», — рассказала Минуллина.С

Стоит отметить, что в этом году Талия Минуллина выступала не как спикер форума, а как модератор вместе с ведущим телеканала «Россия 24» Станиславом Натанзоном, которого нередко можно увидеть на мероприятиях АИРа.

Провожая гостей в компании Натанзона, Талия Минуллина обратилась к нему, пошутив: «Мои две зарплаты как час твоего выступления».