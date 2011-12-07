МВД Татарстана вынесло постановление о розыске троих сооснователей «Финико»

МВД Татарстана объявило в розыск еще троих сооснователей финансовой организации «Финико». Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татартана.

«МВД по Республике Татарстан объявило в розыск троих фигурантов уголовного дела о деятельности крупной финансовой пирамиды. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, предъявлено им заочно», — передает слова официального представителя МВД России Ирины Волк пресс-служба ведомства.

Она добавила, что местонахождение троих соучастников неизвестно, вынесены постановления об их розыске.

По словам Волк, на сегодняшний день в МВД поступило порядка шестисот пятидесяти заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан.

В июле появилась информация, что вкладчики «Финико» не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. 30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца одного из основателей финансовой организации «Финико» Кирилла Доронина.