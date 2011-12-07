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На следующей неделе в Татарстане начнут вакцинировать иностранцев

Для иностранных граждан эта процедура обойдется в 1,2 тыс. рублей.

Со следующей недели в Татарстане начнется вакцинация иностранцев. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Буквально на днях мы получили согласование от Минздрава РФ, в конце недели к нам поступит партия вакцины „Спутник лайт“, это однодозная вакцина, которой мы будем вакцинировать иностранных граждан на платной основе. На следующей неделе определятся медицинские организации, которые будут этим заниматься», — сказал Лопушов.

Стоить для иностранцев — это будет 1,2 тыс. рублей.

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