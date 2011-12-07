Почему татарстанцы стали чаще разводиться?

Это количество стало рекордным для России за последние 7 лет. Исключением не стал и Татарстан. За первое полугодие 2021-го зарегистрировано 5,9 тысячи разводов, что на 62% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Справедливости ради следует отметить, что в 2020 году в стране отмечалось резкое снижение количества разводов. Волну расторжения браков специалисты связывают с отложенным спросом, образовавшимся в течение прошлого года. «Резкое увеличение разводов в первой половине 2021 года, по сравнению с более умеренным ростом браков, объясняется тем, что во время карантина в 2020 году россияне больше предпочитали откладывать именно бракоразводные процессы. Поэтому, как только загсы вернулись к нормальной работе, желающие развестись начали наверстывать упущенное», — отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

С чем еще может быть связано возросшее число разводов? Станет ли это тенденцией? — эти вопросы редакция «КВ» задала экспертам.

Кандидат политических наук, конфликтолог, доцент КФУ Евгения Храмова:

— Трудно комментировать статистику последних трех-четырех лет, поскольку качественно меняются состав и структура населения, особенно психолого-социальная. Такая тенденция наблюдается не только в России, но и во всем мире. Возросло количество теорий, пытающихся объяснить, чем отличается современное поколение, особенно молодые люди. Очевидно, что свою роль играют цифровизация и мгновенная передача информации, публичность жизни почти каждого человека. Но это не все. Нынешнее поколение молодежи меняет свои характеристики не как раньше — в течение 25 лет, а гораздо быстрее.

Как преподаватель наблюдаю это ежедневно. Поколение качественно меняется всего за 10 лет и быстрее. Подобных исследований не проводилось, но предполагаю, что число разводов связано с качеством поколения. Как мать могу заметить, что девушки еще готовы строить классические семейные отношения. Но сексуальная революция подтолкнула молодежь к отказу от традиционной семьи. Молодые люди переходят к формату сожительства. Обязательства в таком союзе очень редко мотивируют молодых людей на серьезные приобретения, детей. Молодежь довольно подолгу живет вместе, а потом разбегается.

Те же, кто и в этих условиях настроен на создание семьи, сталкиваются с проблемами, которые не по плечу этому поколению. По моим наблюдениям, современная молодежь более интеллектуальна. Она научилась справляться с большим количеством информации, логически мыслит. Но в быту молодые остаются абсолютнейшими детьми. Это не делает их плохими, но эта бытовая неприспособленность удивительна! Достаточно обратить внимание на количество обучающих роликов в соцсетях, объясняющих элементарные бытовые вещи. Раньше этому учили дома и в школе.

Возможно, дело еще и в общей психологической ситуации, складывающейся в обществе. Многие воспитываются в неполной семье. У них может срабатывать установка на нормальность таких обстоятельств. Ну не получился брак — значит не получился! Родились дети — пусть мама их тянет.

Думаю, в любые времена решение этой проблемы зависело от системы воспитания. К сожалению, в нынешней системе образования активно педалируется мысль о том, что образование — это сфера услуг. Рекомендую всем почитать федеральный закон об образовании, где сказано, что это в том числе и процесс воспитания. Если педагоги не станут флагманом идеи о том, что школа — это система воспитания, мы не сдвинемся с мертвой точки. Наши дети так и будут расти в неполной семье, а новые семьи не станут формироваться.

Руководитель отделения психолого-педагогической помощи «Ювента» МБУ МП «Доверие» Маргарита Подгородова:

— В последние годы мы действительно наблюдаем увеличение количества разводов. К нам достаточно часто обращаются супруги в состоянии конфликта или уже в процессе развода.

Сложно сказать, является ли это временной волной или оформляется тенденция, но мы точно можем утверждать об увеличении числа конфликтов в семье. Особенно важно, что они наблюдаются и в молодых семьях.

Очень часто между супругами нет доверительных отношений, конструктивного диалога. Происходит атомизация общества, отсутствует поддержка расширенной семьи. Среди конфликтов внутри семьи, способных привести к разводу, можно выделить нежелание строить конструктивный диалог. Каждый сам за себя, преследует только собственные интересы. Мешают обиды, убеждения. Очень сложно понять, что с другой стороны также есть негативные моменты. При конструктивном диалоге можно принять совместное решение для выхода из конфликтной ситуации.

Все это мы наблюдаем в семьях, в которых отсутствуют алкоголизация, наркотизация или насилие. Это отдельные причины для развода.

Повлиять на ситуацию мог и фактор изоляции, когда в силу пандемии супруги довольно долгое время находились дома и были вынуждены общаться друг с другом. Это вынужденное присутствие рядом вскрыло латентные конфликты. Многие семьи оказались в сложной финансовой ситуации.

Все факторы, способные привести семью к разводу, а их очень много, в конечном итоге сводятся к отсутствию конструктивного диалога. В предразводном состоянии люди не могут слышать друг друга. Человек в своей обиде настолько не способен понять боль другого, что развод становится закономерен.

В такой ситуации важно не закрывать на это глаза. Обсуждать свои чувства, говорить о них. Не должно быть критики, вместо этого следует задать вопрос: «Что мы можем сделать, чтобы выйти из этой ситуации?»

За помощью можно обратиться к специалистам. Не нужно этого бояться. Это не слабость, а здравый подход! Специалисты не станут влиять на решение, а только помогут его принять. Конфликтующим супругам рекомендуется пройти через процедуру медиации, то есть конструктивного разрешения спора при участии нейтрального посредника.