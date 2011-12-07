Руслан — твердый как пармезан: гендиректор ТАИФа стал звездой пресс-конференции

Гендиректор ТАИФа Руслан Шигабутдинов — один из самых непубличных топ-менеджеров Татарстана. Волею судьбы большую часть карьеры он провел в тени отца. И вот ранее не баловавший журналистов своим вниманием Руслан Альбертович неожиданно решил выйти на совместную с татарстанскими олимпийцами пресс-конференцию, посвященную клубу «Синтез».

Гендиректор татарстанской компании был в окружении не менее представительных компаньонов — министра спорта РТ Владимира Леонова и руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирека Зиннурова, прибывшего в Казань из Баку. Также гостями пресс-конференции стали серебряный олимпийский чемпион Александр Красных и директор «Синтеза» Максим Осмоловский. Впрочем, они тоже не отличались разговорчивостью.

За десять минут до начала мероприятия зал стал наполняться людьми. И если на вчерашнем брифинге «Рубина», который впервые за долгое время вышел в Лигу конференций, было немноголюдно и откровенно скучновато, то на пресс-конференции «Синтеза» было некуда сесть. Правда, большую часть из пришедших составляли не журналисты, а представители ватерпольного клуба. На встрече даже оказалась Мария Полякова из СК «Синтез», участвовавшая в играх в Токио. В отличие от Олимпиады в зале все пришедшие спортсмены заняли первые места.

Кадыров и швейцарские часы как универсальный рецепт победы

Руслан Альбертович практически сходу расцветил довольно дежурную пресс-конференцию, обрисовав задачи для ватерпольного клуба наставлением лирического героя песни Семена Слепакова «Олé-Олé-Олé!». Ту самую, в которой поется: «Рамзан — твердый, как пармезан».

«На следующий сезон, как в песне Слепакова: нападающие должны нападать, защищающие должны защищать, инструкции все даны, их надо выполнять. Задача у нас одна — быть первыми, для этого у нас все есть: люди, ресурсы, настрой», — сказал Шигабутдинов. Был ли эпизод с пистолетом, который, если верить песне Слепакова использовал Кадыров в воспитании команды, Руслан Альбертович рассказывать не стал.

Следующим ярким образом для команды стали швейцарские часы, в которых гендиректор ТАИФа, похоже, тоже неплохо разбирается. Правда, сам почему-то сидел в современных «умных» часах, чьего они производства — неизвестно.

«Если их разобрать и разложить, то можно увидеть шестеренки, стрелки, цифры, но без одной маленькой гаечки ничего работать не будет», — объяснил Шигабутдинов.

Особое внимание гендиректор ТАИФа уделил словам восхищения спортсменам Олимпиады. «Распирает чувство гордости, когда видишь, как кто-то тыкает пальцем в телевизор и показывает на наших ребят. Не зря мы в офисе штаны протираем и занимаемся не только налогами и доходами, но и спортивной жизнью», — поделился Шигабутдинов.

«Синтез» с деньгами, «Казанские ведомости» без дешевого хайпа

Вопрос корреспондента «Казанских ведомостей» о финансировании «Синтеза» вызвал живую реакцию гендиректора ТАИФа.

«Очень интересный подход у всех корреспондентов, негативный. „А вы закончите карьеру?“, „А это у вас крайняя Олимпиада?“, „А вы прекратите финансировать?“ Дешевого хайпа не получится у „Казанских ведомостей“. В планах прекращения финансирования у нас нет», — сказал Шигабутдинов, отвечая на вопрос корреспондента нашего издания.

Если «Синтезу» в свете олимпийский достижений повезло, то регбийной «Стреле» повезло меньше, впрочем, можно только порадоваться за спортсменов.

Регби больше не нужно ТАИФу, футболисты пока могут не напрягаться

Руководство ТАИФа так финансово благосклонно не ко всем своим проектам. К примеру, недавно татарстанская компания отказалась от спонсорства регбийного клуба «Стрела». Из-за чего команда лишилась практически половины состава прямо перед чемпионатом и собралась на игры лишь за неделю до старта соревнований.

О том, почему ТАИФ решил отказаться от спонсорства «Стрелы», Шигабутдинов не рассказал, подчеркнув лишь, что это никак не связано со сделкой СИБУРа. Правда, на вопрос о том, был ли отказ спонсорства команды личной инициативой ТАИФа или нет, он не ответил. «Это вопросы команды по регби, это не наши вопросы. Пусть находят себе нового спонсора», — сказал он.

Если ТАИФ так выходит из одного проекта, разве не может он поступить аналогично и с другими? А ведь компания является и генеральным спонсором «Рубина», у которого, как внезапно оказалось, серьезные долги перед «Ак Барс Ареной».

Судя по ответам Шигабутдинова, давать подобных рекомендаций «Рубину», спонсором которого также является ТАИФ, пока не планируется. По крайней мере сейчас точно. «Чем лучше мы будем работать, тем больше у нас будет средств и ресурсов, чтобы спорт развивался в Татарстане. Будем плохо работать — на пиво не хватит», — подчеркнул Шигабутдинов.

По словам гендиректора, сейчас как раз согласовывается бюджет команды на следующий год. Если верить его обещаниям, то все задуманные планы клубы обязательно будут реализованы. Примерно об этом же говорил и глава СИБУРа, но в пресс-службе компании не стали разъяснять смысл фразы «„Рубин“ не исчезнет ни через год, ни через два». Т.е. что будет через два года, пока непонятно.

Шигабутдинов заявил, что решение принимает совет директоров и планов по сворачиванию проектов нет.

«Это большая печалька»

Пресс-конференция дала понять, что Шигабутдинов разбирается не только в механизме устройства дорогих часов, но и в водном поло. Не обошел стороной гендиректор и ситуацию по поводу возможного вылета из Высшей лиги московской команды «Динамо».

«Это большая печалька отечественного масштаба, потому что, когда со сцены сходят серьезные команды, мы лишаемся и они лишаются хорошего спарринг-партнера», — отметил он.

Но если у московской команды не самые лучшие времена, то «Синтез» и его участники сейчас ярко выделяются своими успехами на фоне коллег из других регионов. Судя по настрою гендиректора ТАИФа, останавливаться на достигнутом он не планирует. И если главный тренер клуба Марат Закиров убежден, что «любая победа престижна», то Шагабутдинов так явно не считает.

«Лучше гор могут быть горы, на которых ты еще не бывал, поэтому только первое место, только туда стремимся», — перебил он главного тренера. В ответ на это Закиров ничего не сказал, а только одобрительно кивнул.

Хочется верить, что амбициозным планам Шигабутдинова не помешает предстоящая сделка с СИБУРом, а заработанных компанией денег хватит не только на пиво, но и на спонсорство важных спортивных команд республики.