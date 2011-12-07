«Смотреть с уверенностью в завтрашний день»: Мухаметшин открыл форум «100% Татарстан»

Татарстан всегда был лидером в подготовке молодых кадров. В республике создаются все условия для обучения специалистов в разных областях. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на открытии форума.

«Я уверенно могу сказать, что Татарстан в числе лидеров по положительным изменениям в части подготовки молодых специалистов для экономики, социальной сферы, для цифровизации всех сторон нашей жизни. Для этого создаются необходимые условия. В министерстве экономики, в министерстве образования, в ведомствах, по предложению нашего Президента Рустама Минниханова мы активно занимаемся этими вопросами», — сказал Мухаметшин.

По его словам, форум «100% Татарстан» стал площадкой для обсуждения важных и актуальных вопросов. В условиях постоянной модернизации экономики и развития общества вопросы подготовки кадров являются приоритетными не только для регионов, но и для всей России в целом.

При этом на форуме особое внимание уделяет подготовке кадров для сельскохозяйственной отрасли республики. «Комплексная работа, которая идет в Татарстане позволяет с большей уверенностью смотреть в завтрашний день, в будущее», — отметил Мухаметшин.

Форум «100% Татарстан» проходит в столице Татарстана с 12 по 14 августа. Это трехдневный интенсив по всем ступеням образования и карьеры.