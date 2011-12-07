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Сооснователь «Финико» Кирилл Доронин просит освободить его из под ареста

Верховный суд Татарстан рассматривает апелляционную жалобу адвоката Доронина на его содержание в СИЗО.

Сооснователь компании «Финико» Кирилл Доронин не согласен со своим содержанием под стражей. Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу в Верховный суд Татарстана на его арест. 

В конце июля Доронин был задержан и ему были предъявлены обвинения по статье «Мошенничество в особо крупном размере» - в материалах дела на тот момент шла речь о нанесении ущерба вкладчикам в размере 13 млн рублей. В тот же день Доронин был доставлен в Вахитовский суд Казани, который принял решение поместить его под стражу. 

В суде подтвердилось, что у Доронина есть турецкое гражданство и по тем документам его зовут Онур Намик. Кроме того, у него нет постоянного места жительства в Казани. Суд принял решение арестовать его на два месяца до 28 сентября. Вину Доронин не признал.

КВ
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