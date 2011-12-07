Верховный суд РТ оставил под стражей сооснователя «Финико» Кирилла Доронина

Верховный суд Татарстана отказал в удовлетворении апелляции на арест сооснователя «Финико» Кирилла Доронина и принял решение оставить его под стражей.

В конце июля Доронин был задержан по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В тот же день Вахитовский суд принял решение поместить его в СИЗО до 28 сентября. Вину сооснователь компании не признал.

В Верховном суде адвокат представил письмо от матери Доронина, которая не против того, чтобы ее сын проживал в ее квартире в случае если содержание под стражей ему будет заменено на домашний арест. Во время избрания меры пресечения в Вахитовском суде Доронин сообщил, что в Казани у него нет постоянного места жительства, а в квартире матери он только прописан. Но при этом у него есть турецкое гражданство и паспорт на имя Онур Намик.

Адвокат также сообщил, что уголовное дело по другой статье было возбуждено ещё в декабре и все время до ареста Доронин приходил к следователям в качестве свидетеля, даже когда производство по делу было приостановлено. В июле он сообщил о возникших у компании трудностях. Защитник утверждает, что Доронин не пытался скрыться от следствия. Стоит отметить, что у сооснователя «Финико» в Турции есть жилое имущество.

Защитник утверждает, что Доронин пытался вернуть деньги клиентам компании.

«Хищения я не признаю. Хищения чужого имущества путём обмана я не совершал. Я прошу о более мягкой мере пресечения, потому что в голове у меня намерения и возможности продолжить выплаты криптовалюты тем партнерам, которых я по праву считаю потерпевшими», — заявил Доронин суду.

Он также отметил, что в случае если ему изберут меру пресечения в виде домашнего ареста, то он займётся возвратом средств, а также поиском своих средств. По словам Доронина, его деньги были в общем активе криптовалюты и сейчас он не знает, где они. Однако сооснователь «Финико» подчеркнул, что сумма там не такая, как ему вменяют, но достаточная, чтобы прокормить семью.