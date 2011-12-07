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Анна Макарова: Сегодня мы выбираем наше будущее

Свой голос на проходящих сегодня выборах отдала и руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Республике Татарстан Анна Макарова.

В Татарстане проходит единый день голосования, в рамках которого проходят выборы Президента РТ, депутатов местных органов власти, а также дополнительные выборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ. Свой голос на проходящих сегодня выборах отдала и руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Республике Татарстан Анна Макарова. Вот какой оценкой происходящего события она поделилась с корреспондентами «Казанских ведомостей» после того, как завершила процедуру голосования на своем избирательном участке № 7, расположенном в казанском лицее № 26.

— В первую очередь сейчас мы выбираем наше будущее. И считаю, что каждый голос должен быть учтен и каждый молодой человек должен иметь право высказать свою гражданскую позицию. 

КВ
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