Анна Макарова: Сегодня мы выбираем наше будущее

В Татарстане проходит единый день голосования, в рамках которого проходят выборы Президента РТ, депутатов местных органов власти, а также дополнительные выборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ. Свой голос на проходящих сегодня выборах отдала и руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Республике Татарстан Анна Макарова. Вот какой оценкой происходящего события она поделилась с корреспондентами «Казанских ведомостей» после того, как завершила процедуру голосования на своем избирательном участке № 7, расположенном в казанском лицее № 26.

— В первую очередь сейчас мы выбираем наше будущее. И считаю, что каждый голос должен быть учтен и каждый молодой человек должен иметь право высказать свою гражданскую позицию.