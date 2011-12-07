Более 60% общественных наблюдателей на выборах в РТ – молодежь

В республике продолжается Единый день выборов, в рамках которого проходят избирательные кампании разного уровня, включая выборы Президента РТ. О работе общественных наблюдателей рассказала в ходе пресс-конференций председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Общественная палата РТ подготовила 5698 наблюдателей. Как отметила Зиля Валеева, на текущий момент практически на каждом из 2807 избирательных участков присутствует по 2 общественных наблюдателя.

Говоря о портрете наблюдателя, Зиля Валеева рассказала, что 62% из них – лица от 18 до 30 лет, при этом на долю женщин приходится 60%, мужчин – 40%. Более 60% наблюдателей выступают в таком качестве впервые.

Впервые в роли наблюдателей выступили 100 татарстанских блогеров. Зиля Валеева отметила, что первая десятка из них имеет совокупную аудиторию свыше 700 тысяч человек.