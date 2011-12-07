Глава Зеленодольского района приехал на голосование на «копейке»

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев приехал на избирательный участок на «копейке», сообщает пресс-служба района.

По словам Афанасьева, авто марки «ВАЗ 2101» он выбрал не случайно — несколько дней назад исполнилось 50 лет с момента выхода этой модели, а он давно мечтал об автомобиле «копейка».

«Но мечта так и не сбылась, моим первым авто стала иномарка. А сегодня, в этот особый день, мечта стала явью. Пусть и ненадолго. Это очень приятные эмоции, как будто вернулся в детство», — сказал глава района.

Владелец автомобиля — местный житель Альберт Бикбулатов, который занимается реставрацией раритетных машин.