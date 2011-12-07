Марина Патяшина: Избирательные участки абсолютно безопасны

Сегодня в Татарстане проходит единый день голосования. О том, как обеспечивается охрана здоровья граждан в условиях эпидемиологической обстановки рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

В общей сложности на сегодняшний день в республике насчитывается 6835 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в день их количество увеличивается в среднем на 0,4%.

Марина Патяшина подчеркнула, что меры безопасности на избирательных участках были отработаны еще в период голосования за поправки в Конституцию страны. Руководитель Роспотребнадзора по РТ отметила, что в тот период не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией на избирательных участках.

На сегодняшний день избирательные участки обеспечены достаточным количеством масок, дезинфицирующих средств и ручек. Потоки избирателей разделяются посредством специальной разметки.

В период с 7 по 10 сентября специалисты Роспотребнадзора проверили каждый участок, на некоторых из них выявлены небольшие нарушения, которые были исправлены. Надзор продолжается и в период голосования, однако за дни голосования 11 и 12 сентября Роспотребнадзор не выявлял нарушений требований безопасности на участках.

«Избирательные участки абсолютно безопасны», — авторитетно заявила Марина Патяшина.