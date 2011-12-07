Онлайн-форум по выборам вызвал большой интерес пользователей

— Популярный в соцсетях онлайн-форум, посвященный выборам в Республике Татарстан, сразу вызвал большой интерес в интернете — причем уже с самого утра, с 8 часов, когда он стартовал, — такими впечатлениями о событии, непрерывная трансляция которого идет и в эти минуты, с корреспондентом «Казанских ведомостей» поделилась координатор проекта Юлия Сидукова.

— И это оправданно, поскольку программа онлайн-форума действительно чрезвычайно насыщена яркими событиями. Например, всплеск интереса вызвали выступления популярных звезд эстрады. Кроме того, по ходу трансляции идут включения блиц-интервью с известными людьми с их оценкой нынешних осенних выборов и прогнозами о том, как скажутся итоги голосования на дальнейшей жизни жителей Татарстана и экономики республики. Так что подключайтесь к просмотрам, здесь вы сможете познакомиться не только с видеосюжетами в режиме нон-стоп, но и лучшими фотографиями, сделанными в эти три выборных дня. Тем более, что масштабный проект будет идти до позднего вечера, вплоть до финиша выборной кампании в 20 часов.