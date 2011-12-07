В Татарстане проголосовали 62,3% избирателей

В Татарстане проходит Единый день голосования, в рамках которого проходят выборы Президента РТ, депутатов местных органов власти, а также дополнительные выборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ. Подробностями хода избирательного процесса поделился председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

К 12 часам 13 сентября явка на избирательных пунктах Татарстана составила 62,3%. При этом руководитель ЦИК РТ отметил, что на избирательных участках не зафиксировано происшествий.

«У нас в республике выросла избирательная культура. Избиратель, наблюдатель, тот, кто идет на избирательный участок, вызывает уважение. Они знают законы. Это обсуждают все избирательные комиссии», - отметил Андрей Кондратьев.