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Вечером в столице РТ состоится торжественный концерт

Посетить культурно-массовое мероприятие смогут все проголосовавшие граждане.

Сегодня в 4 часа дня возле стадиона «Ак Барс Арена» начнется праздничный концерт, приуроченный к единому дню голосования. Приглашаются все проголосовавшие казанцы и гости столицы. Как информирует пресс-служба городской мэрии, своими выступлениями зрителей порадуют лучшие представители российской и татарской эстрады. Так, в 18 часов свои произведения исполнит группа DABRO, в 19.10 ожидается перформанс Нюши, а в 19.50 для гостей грандиозного мероприятия споет Салават. Итогом праздничного шоу станет красочный салют. Вход на концерт будет осуществляться по специальным браслетам, выдаваемых на избирательных участках.

КВ
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