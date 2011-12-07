Вечером в столице РТ состоится торжественный концерт

Сегодня в 4 часа дня возле стадиона «Ак Барс Арена» начнется праздничный концерт, приуроченный к единому дню голосования. Приглашаются все проголосовавшие казанцы и гости столицы. Как информирует пресс-служба городской мэрии, своими выступлениями зрителей порадуют лучшие представители российской и татарской эстрады. Так, в 18 часов свои произведения исполнит группа DABRO, в 19.10 ожидается перформанс Нюши, а в 19.50 для гостей грандиозного мероприятия споет Салават. Итогом праздничного шоу станет красочный салют. Вход на концерт будет осуществляться по специальным браслетам, выдаваемых на избирательных участках.