Ростуризм планирует запустить авиарейс Казань — Минеральные воды

Ростуризм планирует запустить рейс Казань — Минеральные воды. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.

«Важный момент, над которым мы тоже работаем, чтобы чартеры стартовали не только из Москвы. Понимаю, что это тяжело, но нужно пробовать, нужно ставить чартеры. Нужно раскачивать спрос. Одно из направлений, которое мы тоже с одним из туроператоров рассматривали — это Казань — Минеральные воды. Тоже было бы очень интересно, потому что это межрегиональные связки. Вы же знаете, у нас более 70% перелетов через Москву. Как раз мне бы хотелось за счет чартеров решать проблему связанности страны, чтобы туристы могли напрямую летать в популярные места отдыха», — сказала Догузова.

Ранее сообщалось о том, что в Казань прибыл первый чартерный субсидированный рейс.