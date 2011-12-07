Тараканы, травля и заявления в полицию: как живут студенты в общежитиях КФУ

Инцидент с вредителями получил большую огласку в СМИ. И это не единственные проблемы, с которыми столкнулась студентка в стенах общежитий КФУ.

Неэтично заниматься тверком в стенах КФУ

Екатерина приехала в Казань из Ярославля, учится на втором курсе Института международных отношений КФУ. Студентка платит 134 тыс. рублей за год обучения. На первом курсе она, как и все студенты, жила в Деревне Универсиады. Активно участвовала в жизни института, чтобы заработать баллы для последующего проживания в студенческом кампусе, таковы правила университета.

«Я работала на КФУ, чтобы заработать баллы для дальнейшего проживания в Деревне Универсиады. Преподавала французский с 2020 по 2021 год. Также на базе Ассоциации иностранных студентов института международных отношений преподавала французский. Участвовала в различных конкурсах и соревнованиях», — рассказала она.

Помимо активной студенческой жизни Екатерина занимается танцами в жанре тверк. По словам девушки, некоторые иностранные студенты отрицательно относятся к такому роду занятий, так как это не соответствует их мировоззрению.

Так, весной 2020 года девушке написал парень с предложением вступить с ним в половые отношения под предлогом заселения в ДУ. Екатерина выложила переписку в свой Instagram-аккаунт. Но вместо поддержки она получила осуждение, а потом последовали и угрозы.

«В 12 часов ночи ко мне пришел этот молодой человек и начал сильно стучать ко мне в дверь. Я открыла, ее и он потянулся ко мне, чуть ли не вытащив меня за руку, но я успела захлопнуть дверь. На протяжения часа он продолжал сильно стучать. Я позвонила представителю КФУ по воспитательной работе. И мне посоветовали идти в полицию, что я и сделала», — поведала Екатерина.

Студентка написала заявление на парня. Полиция начала разбираться во всей ситуации. По словам девушки, воспитатель дома 5/3 «прикрывала» молодого человека.

«Она говорила, что дело во мне. Затем ко мне приходили ребята и говорили много плохого про воспитателя. Я освещала свою проблему и проблемы других студентов в своем Instagram-аккаунте. Из-за этого Марина Валерьевна пошла в прокуратуру и написала на меня заявление, в котором хотела получить 500 тыс. рублей за моральный ущерб. После она угрожала мне, каждый раз показывая эти бумажки», — рассказала студентка.

Но самое интересное, что после этой истории все накопленные для проживания в кампуса баллы в один момент исчезли. Представитель от КФУ Института международных отношений, предупредил, что у девушки мало баллов, всего 30. «Я проводила в неделю по два-три занятия от ДУ в первом полугодии. Затем по одному во втором полугодии из-за учебы. Также я убирала снег, за которые мне обещали десять баллов», — поделилась она.

К травле студентки присоединилась и староста по этажу. Как только девушка приходила с работы, к ней в комнату приходила комендант и лишала студентку баллов. В расписании по проведению уборки староста никогда не расписывалась, чтобы сделать вид, что Екатерина не убралась. По словам девушки, в будние дни, идя по ДУ, она слышала за своей спиной свист и крики «шлюха».

Вскоре Екатерину и конфликтующего с нею парня вызвал сотрудник вуза по воспитательной работе. «Воспитатель сказала, что мне нужно извиниться перед ним, и он извинится передо мной, только после меня. На что я отказалась, так как не считаю себя виноватой», — призналась девушка.

Парень, по ее словам, еще долго просил публичного извинения девушки перед ним. На что она отказывалась. Студенты пришли к заключению статуса кво. «Мы заключили статус кво до сентября. Они решили все равно к этому прийти, чтобы я к этому времени поменяла свою точку зрения», — отметила студентка.

Условия, в которых невозможно жить

В конце августа, 28 числа, девушка в личном кабинете студента получила сообщение о том, что ее заселили на Красную Позицию. «Я слышала о том, какие там плохие условия, но понимала, что это не ДУ. Была готова к тому, куда еду. Когда приехала 29 числа из Ярославля на Красную позицию, у меня был шок. Потому что нас заселили в комнату, в которой куча тараканов, размером с полпальца. Через два дня мы обнаружили, что у нас клопы в матрасе», — поведала она.

Новые жительницы общежития также нашли грибок и гнезда клопов, после того как отодрали кусок обоев. Оказалось, что это полбеды. Помимо насекомых в комнате, студентки обнаружили, что в корпусе нет унитазов. Их заменяют дырки в полу, которые к тому же протекают.

«В санузле стояла ужасная вонь. Все раковины в ржавчине. Мне написали в комментарии, что студенты сами должны убирать. Я считаю, это правда. Студенты и правда должны убирать территорию, где они живут. Я участвовала в субботниках, когда жила в ДУ. Думаю, это нормально, но когда КФУ предоставляет условия, в которых невозможно жить, становится неприятно», — поделилась девушка.

Также жители Красной Позиции не могут принять горячий душ. «Там холодная вода. Сейчас поставили бойлеры, до этого даже их не было. Теплой воды в бойлерах хватает на 30-40 минут, после этого горячей воды нет. Приходится мыться в фитнес-клубах. В душе живет много тараканов», — добавила девушка.

По словам Екатерины, на Красной Позиции у них очень хорошее руководство. Заведующая сама моет полы в комнатах, которые обработали от тараканов. Она всегда помогает жителям общежития. Девушкам уже даже неудобно перед ней, признаётся Екатерина.

После освещения темы в СМИ в общежитие начали происходить изменения. Студентам стали обрабатывать матрасы и делать мелкий ремонт. Одна из жительниц «общаги» Красной Позиции рассказала, что изменения никак не повлияли на улучшение условий.

«Вода все так же холодная, тараканов и клопов не вытравили. Пару дней дней назад что-то попытались сделать. Вытащили матрасы, как-то их обработали, они постояли в коридорах, но ничего не изменилось. В комнатах потравили тараканов, но они появились уже через два дня. Не вижу никаких изменений, все та же тишина и покой на этажах», — поделилась студентка, которая пожелала остаться анонимной, так как боится, что ее выгонят из общежития.

Пресс-служба КФУ на запрос нашей редакции ответила, что в общежитиях проведены все необходимые работы по подготовке к новому учебному году. «От всех видов насекомых обработаны помещения. Санитарное состояние комнат, мест общего пользования находится на постоянном контроле», — отмечает пресс-служба КФУ.

Появятся проблемы с будущем трудоустройством

После того, как студентка стала выкладывать все в сеть и отмечать КФУ по 60 раз, никто не реагировал на ее действия. «Вскоре мне сказали, что если я буду выкладывать это, у меня появятся проблемы с дальнейшим трудоустройством. Я сказала, что не боюсь проблем и буду идти дальше, чтобы показать КФУ с другой стороны», — объяснила девушка.

Многие СМИ стали реагировать на историю студентки. КФУ решил предпринять меры. Девушке и ее соседкам по комнате выдали новые матрасы и переселили в комнату с ремонтом получше. Но так поступили только с ними. Знакомая девочка Екатерины так и не получила новый матрас без клопов.

«КФУ стал делать лучше, но только для меня. Я не хочу этого, ведь мне важно, чтобы у всех было все одинаково. Так как новостные профили начали выкладывать меня. Многие пишут комментарии, что мы сами должны делать ремонт. Я так не считаю, ведь КФУ должен обеспечивать комфортное проживание студентов», — заключила Екатерина.