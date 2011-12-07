В Альметевском районе РТ в пожаре в заброшенном доме погибли два человека

В Альметьевском районе Татарстана 12 сентября сгорел заброшенный садовый дом. Происшествие случилось на станции Калейкино. При тушении пожара обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

«В 22.19 по прибытии первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение заброшенного одноэтажного деревянного садового дома (не газифицирован, не электрифицирован, отопления нет) по всей площади», — говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Причину возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в центре столицы Татарстана во время пожара погиб мужчина.