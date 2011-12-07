В Альметьевске восстановят граффити кота, который закрасили в одном из дворов

В Альметьевске восстановят рисунок кота, который закрасили сотрудники управляющей компании. Об этом сообщает «Знамя Труда».

«Сейчас руководители управляющей компании оправдываются. Мною было поручено распоряжение вернуть котика. Однако, автор не сможет снова нарисовать кота, так как он переехал в Америку и не сможет приехать. Поэтому, если вы или ваши знакомые можете восстановить рисунок — напишите мне в Директ», — сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Также он добавил, что управляющая компания оплатит все затраты художнику.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана на фасаде дома по улице Клары Цеткин появился новый мурал заинской художницы.