В Челнах 95% заболевших коронавирусом не привиты

В Набережных Челнах 95 процентов заболевших коронавирусом — это непривитые горожане. В больницах Челнов больше всего молодежи. Ситуация остается стабильно сложной. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал глава Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Вакцинация — это не одолжение, это для здоровья каждого человека», — отметил мэр.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Набережных Челнах обнаружили нарушение антиковидных мер в четырех кафе.