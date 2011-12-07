Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Челнах 95% заболевших коронавирусом не привиты

В больницах Челнов сейчас особенно много молодежи. 

В Набережных Челнах 95 процентов заболевших коронавирусом — это непривитые горожане. В больницах Челнов больше всего молодежи. Ситуация остается стабильно сложной. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал глава Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Вакцинация — это не одолжение, это для здоровья каждого человека», — отметил мэр.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Набережных Челнах обнаружили нарушение антиковидных мер в четырех кафе.

КВ
Лента новостей