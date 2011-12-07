В Казань из Москвы прибыл первый чартерный субсидированный рейс

В Казани приземлился первый чартерный субсидированный рейс из Москвы от туроператора «TUI Россия».

Туристы прилетели в столицу РТ вместе с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Самолет был был заполнен путешественниками — на борту не было свободных мест. Об этом пишут на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

Гостей встретили очень тепло: была организована специальная водная арка, в качестве сладкого подарка преподнесли чак-чак, а также для гостей были исполнены национальные татарские мелодии.

Свои чартерные рейсы TUI Россия проводит во многом благодаря субсидиям от государства. За счет них уже оплачено 50% стоимости рейса. Это хорошая новость для путешественников, так как субсидии помогают снизить цены на туры.

Пенсионерка из Подмосковья Ольга Евстигнеева, прилетевшая этим рейсом, рассказала, что узнала про этот тур по радио. В первую очередь ее привлекла цена. Она созвонилась со своими друзьями и все вместе они решили поехать. Поездку планировали и раньше, но пенсионерку смущала цена. Но на этом рейсе цена была очень даже приемлемая.

Впервые приехала в Казань и молодая семья Насташевых. Денис, Мария и их сын Добрыня решили посетить столицу Республики Татарстан, чтобы отдохнуть и отметить день рождения Марии. Семья надеется классно провести время, поделился Денис.

Программа субсидирования стала продолжением поддержки сферы туризма, которая еще не оправилась после пандемии коронавируса. Аналогичные субсидированные рейсы запланированы на 17, 21, 25 и 29 сентября, а также 3 октября. Также на выбор туриста предлагаются две экскурсионные программы, рассчитанные на пять и девять дней.