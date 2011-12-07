В Казани проголосовавшие на выборах смогут три дня бесплатно пользоваться общественным транспортом

В Казани проголосовавшие на выборах в Госдуму смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом и посещать развлекательные мероприятия города с 17 по 19 сентября. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель Исполкома Казани Булат Алеев.

«На память об участии в процессе выборов каждый проголосовавший житель города получит специальный браслет „Я проголосовал! Мин тавыш бирдем!“. Этот браслет дает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте все три дня голосования», — сообщил Алеев.

Также браслет будет являться входным билетом во все государственные и муниципальные музеи города Казани, а также позволит бесплатно посетить любое из запланированных мероприятий в честь выборов.

17 сентября в 19.00 и 21.00 у Центра семьи «Казан» будет организован автокинотеатр.

18 сентября на улице Профсоюзной пройдет фестиваль для креативной молодежи, где выступят группы СПБЧ и «Хлеб», а на улице Баумана состоятся съемки ток-шоу «Вечерний город» с диджеями «Бим-радио».

В последний день голосования, 19 сентября, на площадке около стадиона «Ак Барс Арена» выступят Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, группы «УмаТурман», рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов.

На все эти мероприятия можно будет пройти бесплатно при наличии браслета.