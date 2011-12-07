Все вопросы по грядущим выборам можно задать на горячей линии

В Республике Татарстан запущена горячая линия по вопросам соблюдения избирательных прав граждан. Все вопросы, касающиеся избирательных прав, выборов и нарушений на участках, можно будет задать по номеру +7 939 345-37-50.

До 16 сентября телефонный сервис будет работать с 9 часов утра до 6 часов вечера. С 17 по 19 сентября на линию можно будет позвонить с 8 утра и до 8 вечера — в период работы избирательных участков.

Горячую линию организует Уполномоченный по правам человека в РТ, председатель проектного офиса Центра управления регионом Татарстана Сария Сабурская. Она сообщила, что такой сервис действует в Татарстане с 2020 года.

«В том году во время голосования по поправкам в Конституцию РФ и выборам Президента республики нам было сделано 300 звонков. Мы особо принимаем во внимание обеспечение избирательных прав гражданам с ограниченными возможностями. Каждое обращение мы всегда рассматривает и немедленно берем в работу. Если будет требовать ситуация, сотрудники Аппарата Уполномоченного поедут на место и организуют работу совместно с Центризбиркомом РТ», — говорит Сария Сабурская.

Напомним, что на предстоящих думских выборах можно будет проголосовать через приложение «Мобильный избиратель». При таком способе избиратель выбирает удобный для себя участок вне зависимости от прописки. На сайте ЦИК России можно сделать это уже сейчас, или же закрепиться через телеграм-бот «Мой избирательный участок».