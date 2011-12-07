Депутаты Госсовета РТ обсудят налог для самозанятых 18 октября

В четверг, 18 октября, депутаты Госсовета Татарстана обсудят законопроект о налоге для самозанятых. Об этом сказал бизнес-омбудсмен республики Тимур Нагуманов на встрече в «Штабе».«18 октября на сессии Государственного Совета будет рассмотрен вопрос о поддержке — не поддержке и подготовке отзывов на данный законопроект», — сказал он.Налог для самозанятых переименован в налог на профессиональную деятельность. Нагуманов отметил, что законопроект, возможно, будет рассмотрен в третьем чтении в Госдуме до Нового года.Законопроект о налоге на профессиональную деятельность внесен в Госдуму в последние дни сентября. Первое чтение запланировано на конец этого месяца, рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.Тема налога для самозанятых получила особую актуальность весной этого года, когда самозанятые рассказали о своих проблемах Президенту РТ на Совете по предпринимательству. Минниханов поручил изучить этот вопрос, в итоге были собраны 10 вопросов, волнующих самозанятых.