Когогин: Я помню эпизод, как зашел к Рустаму Нургалиевичу и сказал - я согласен

К переходу в руководство КАМАЗа Сергея Когогина в свое время подтолкнули Минтимер Шаймиев и Илья Клебанов, пишет ИА "Татар-ифнорм", ссылаясь на интервью, которое Когогин дал гендиректору АО "Татмедиа". «Я помню эпизод, как зашел к Рустаму Нургалиевичу (Минниханову, в то время Премьер-министру РТ - прим. Т-и) и сказал - я согласен. Он сразу позвонил Шаймиеву и сообщил об этом. На следующий день прилетел Клебанов (в то время вице-премьер правительства РФ - прим. Т-и), и мы обсудили мой переход. Шаймиев и Клебанов - два отца моего прихода на КАМАЗ», - заявил Когогин.