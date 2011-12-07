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В нижнекамском парке высадили 300 саженцев

Традиционная экологическая акция «Зеленая среда» прошла в городе в субботу.
Заведующие нижнекамскими детскими садами высадили 300 саженцев в городском парке «СемьЯ», сообщает «НТР-24». Руководители присоединились к традиционной экологической акции «Зеленая среда». Они самостоятельно готовили ямы под посадку, размещали и поливали саженцы. Благодаря мероприятию зеленые насаждения парка приросли березами и соснами.
КВ
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