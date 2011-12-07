«Холерная» история из прошлого

Летние каникулы я обычно проводила у бабушки с дедушкой в прекрасном узбекском городе Фергане. Там было настоящее лето с жарой и обилием фруктов! Это самые счастливые воспоминания моего детства.

В тот памятный приезд в конце 60-х годов мы с мамой пошли в центр города в ЦУМ. В магазине было душно, длинная очередь двигалась медленно... А мне было тогда лет 12, и мой организм бурно переживал взросление и перестройку. И неожиданно я почувствовала себя плохо, сильно заболел живот, побледнела и потеряла сознание. На помощь пришли продавцы. Они подхватили меня, уложили на диван в подсобке и вызвали скорую. Я держалась за живот и продолжала бледнеть. А в те годы в южных областях и союзных республиках СССР, в том числе и в Узбекистане, были зарегистрированы локальные вспышки холеры. В Фергане медики тоже были приведены в готовность №1. А весь обслуживающий персонал хорошо проинструктирован по поводу симптомов инфекции.

К тому моменту, когда в подсобку прибежала мама, бригада скорой уже приехала. Мама попыталась объяснить, с чем связаны боли в животе ее дочки. Мол, это проблема женская, обычная и типичная. Но нас забрали на станцию скорой помощи, где мне сделали промывание желудка. А потом взяли смыв на анализ и отпустили домой.

Через несколько дней, когда пришла пора нам улетать в Казань, в доме бабушки вдруг появляются два строгих медработника в белых халатах и масках. И заявляют, что хотят забрать меня в больницу. У меня обнаружили, нет, конечно, не холеру, а какую-то кишечную палочку. К счастью, обе сестры мамы, что жили в Узбекистане, были врачами. Все вместе женщины еле уговорили медиков отпустить нас на самолет в Казань.

Мама поклялась, что дома дочка непременно сдаст все необходимые анализы. В родном городе я испытала потом второй стресс этой «холерной» истории. Дело в том, что мне, почти уже девушке, пришлось три раза сдавать в поликлинике анализ на бакпосев вместе с… годовалыми малышами-ясельниками. Было так неуютно и стыдно возвышаться среди них эдаким Гулливером, что те неприятные ощущения я помню до сих пор.

К счастью, в Казани в то лето никто не слышал про холеру. Хотя тогда мало что негативного можно было узнать из газет… В СССР все было замечательно, и мы выросли именно с этим ощущением.

Ляйсан КИЯМОВА