Матч УНИКСа против «Енисея» перенесен из-за коронавируса

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Матч УНИКСа против «Енисея» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ перенесен из-за коронавируса в красноярской команде, сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Встреча должна было пройти 18 октября. Новая дата матча — 25 октября.
Также перенесена игра ЦСКА — «Зенит». Новую дату объявят позже.
Напомним, 9 октября из-за коронавируса отменился матч УНИКСа против «Цмоки — Минск».
14 октября казанский клуб должен принять в Казани сербский «Партизан» в рамках группового турнира Кубка Европы.