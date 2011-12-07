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Матч УНИКСа против «Енисея» перенесен из-за коронавируса

Красноярская команда ушла на карантин.

Матч УНИКСа против «Енисея» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ перенесен из-за коронавируса в красноярской команде, сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Встреча должна было пройти 18 октября. Новая дата матча — 25 октября.

Также перенесена игра ЦСКА — «Зенит». Новую дату объявят позже.

Напомним, 9 октября из-за коронавируса отменился матч УНИКСа против «Цмоки — Минск».

14 октября казанский клуб должен принять в Казани сербский «Партизан» в рамках группового турнира Кубка Европы. 

КВ
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