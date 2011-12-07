Минниханов: Предписанные Роспотребнадзором меры не должны смягчаться

Малое количество случаев заболевания COVID-19 в Татарстане не является поводом для успокоения. Таким мнением поделился на совещании глава республики Рустам Минниханов.

По словам Президента РТ, темпы прироста в республике составляют на данный момент 0,3%. При этом он напомнил о проходящем сейчас подъеме заболеваемости гриппом и ожидании второй партии вакцины.

Поэтому Минниханов подчеркнул, что все меры, предписанные Роспотребнадзором, не должны смягчаться. Речь идет о ношении масок, обработке рук и вакцинации против гриппа.