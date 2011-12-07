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Минниханов: Предписанные Роспотребнадзором меры не должны смягчаться

Президент Татарстана призвал жителей республики не расслабляться из-за малого количества случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Малое количество случаев заболевания COVID-19 в Татарстане не является поводом для успокоения. Таким мнением поделился на совещании глава республики Рустам Минниханов.

По словам Президента РТ, темпы прироста в республике составляют на данный момент 0,3%. При этом он напомнил о проходящем сейчас подъеме заболеваемости гриппом и ожидании второй партии вакцины.

Поэтому Минниханов подчеркнул, что все меры, предписанные Роспотребнадзором, не должны смягчаться. Речь идет о ношении масок, обработке рук и вакцинации против гриппа.

КВ
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