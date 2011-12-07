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Начальник казанского отдела полиции «Сафиуллина» подозревается в получении взятки

Алексей Ершов объявлен в федеральный розыск.

Начальник казанского отдела полиции «Сафиуллина» Алексей Ершов объявлен в федеральный розыск, пишет ИА «Татар-информ».

Его подозревают в получении взятки, превышении полномочий и незаконной предпринимательской деятельности.

Ранее в отделе полиции «Сафиуллина» прошли обыски. В этот же день, 8 октября, был задержан заместитель Ершова Ильназ Ситдиков. Суд отправил его в СИЗО. По данным следствия, Ситдиков больше года занимался «крышеванием» нелегального бизнеса членов ОПГ «Суворовские».

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